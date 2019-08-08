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Политика Приволжский ФО Пермский край
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Многодетные Перми получат деньги на землю: разработаны альтернативные меры поддержки

Пермским многодетным семьям расширили возможности для получения земельных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Раньше многодетным приходилось ждать, пока им выделят один из включенных в перечень участков. Теперь семьи смогут выбрать участок самостоятельно и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Выплата будет носить целевой характер, что определено федеральным законодательством.

В настоящий момент рабочая группа, созданная мэрией, занимается подготовкой пакета документов, которые будут регламентировать предоставление этой выплаты. В состав рабочей группы вошли представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Рабочая группа учла опыт других субъектов, проанализировала существующий рынок земельных участков, оценила их стоимость и средние размеры. Внедрить новый механизм поддержки многодетных планируют до конца текущего года. Полноценно - с 2020 г.

Напомним, соответствующее поручение ранее отдал глава города Дмитрий Самойлов. Внедрение альтернативных мер поддержки мэр анонсировал во время отчета о результатах работы администрации города.

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Многодетные Перми получат деньги на землю: разработаны альтернативные меры поддержки

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Теги: многодетные, земельные участки, субсидия, дмитрий самойлов



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