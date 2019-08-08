Трое фигурантов дела о пожаре в "Холдоми" оставлены под арестом

Суд оставил под арестом троих фигурантов уголовного дела о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

Как передает Regnum, судья принял такое решение, несмотря на ходатайства адвокатов.

В результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

По делу о пожаре также задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.

Напомним, по предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Как сообщалось ранее, прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми". Заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай заявил об очень серьезных претензиях ко всем надзорным и контролирующим органам.