В Магнитогорске задержали подозреваемого в закладке взрывного устройства в автомобиль мигранта

В Магнитогорске задержан мужчина, причастный к взрыву автомобиля мигранта, который произошел утром 7 августа во дворе одного из домов на улице Советской армии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина в результате взрыва получил ранения. Причиной взрыва было маломощное взрывное устройство.

"Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В качестве основной рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.