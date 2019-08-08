30 Августа 2020
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Тимати Армия России (2019) | Фото:instagram.com/timatiofficial

Минобороны России подало два десятка исков к "Военторгу" более чем на 260 миллионов рублей

Министерство обороны России с начала августа подало к своей подведомственной структуре – АО "Военторг" – 18 исков (большая часть подана 2 августа, еще два иска – 7 августа). Суммы исковых требований везде разные: от 1,2 тыс. руб. (по небольшим суммам назначено рассмотрение в упрощенном порядке) до 195 млн руб. Общая сумма всех исков – более 260 млн руб. Суть претензий в электронной картотеке дел арбитражного суда Москвы не раскрывается.
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Последнее громкое событие, в котором звучал "Военторг" – презентация совместной коллекции бренда "Армия России" (принадлежит "Военторгу") и лэйбла Black Star Тимура Юнусова (более известного как Тимати). На пафосном показе присутствовал глава Минобороны Сергей Шойгу, а рэпер заявил, что над коллаборацией авторы работали полгода. Правда, потом разразился скандал: оказалось, что некоторые вещи из коллекции (спорных эстетических качеств) уже больше года можно заказать на AliExpress (в рекламе этой компании, кстати, Тимати недавно снялся).

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АО "Военторг" оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того "Военторг" осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением правительства "Военторг" определен единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Минобороны России подало два десятка исков к "Военторгу" более чем на 260 миллионов рублей

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Теги: министерство обороны россии, военторг, иск, исковое требование, тимати



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