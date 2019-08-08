Минобороны России подало два десятка исков к "Военторгу" более чем на 260 миллионов рублей

Министерство обороны России с начала августа подало к своей подведомственной структуре – АО "Военторг" – 18 исков (большая часть подана 2 августа, еще два иска – 7 августа). Суммы исковых требований везде разные: от 1,2 тыс. руб. (по небольшим суммам назначено рассмотрение в упрощенном порядке) до 195 млн руб. Общая сумма всех исков – более 260 млн руб. Суть претензий в электронной картотеке дел арбитражного суда Москвы не раскрывается.

Последнее громкое событие, в котором звучал "Военторг" – презентация совместной коллекции бренда "Армия России" (принадлежит "Военторгу") и лэйбла Black Star Тимура Юнусова (более известного как Тимати). На пафосном показе присутствовал глава Минобороны Сергей Шойгу, а рэпер заявил, что над коллаборацией авторы работали полгода. Правда, потом разразился скандал: оказалось, что некоторые вещи из коллекции (спорных эстетических качеств) уже больше года можно заказать на AliExpress (в рекламе этой компании, кстати, Тимати недавно снялся).

АО "Военторг" оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того "Военторг" осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. В соответствии с распоряжением правительства "Военторг" определен единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных Сил Российской Федерации.