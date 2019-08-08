В Зауралье из-за электроплитки в частном доме заживо сгорели три женщины

В поселке Юргамыш пожар унес жизни трех женщин.

ЧП произошло ночью 8 августа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В доме на улице Гагарина после тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела трех женщин 1942, 1958 и 1964 годов рождения. Это были мать и две ее дочери.

"Причиной смерти стало отравление продуктами горения, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации электроплитки", - добавили в СК.

Сейчас проводится доследственная проверка.