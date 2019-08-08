Лесные пожары в Иркутской области начали угрожать домам местных жителей

В Иркутской области лесные пожары подошли близко к населенным пунктам. Ранее площадь возгорания после резкого сокращения вновь начала расти.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, леса горят в трех км от населенного пункта Светлый в Бодайбинском районе, в пяти км от села Бур в Катангском районе, в трех км от деревни Никольск в Киренском районе и в пяти км от поселка Луговский в Мамско-Чуйском районе.

Кроме того, пожары бушуют в 13 км от поселка Ика Катангского района.

10 огнеборцев Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона направлены в населенный пункт для усиления группировки пожарных и защиты поселка от огня.

Как сообщалось, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику, достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области.

Напомним, в Сибири привлекли 33 самолета и вертолета, арендованных у местных авиакомпаний, к борьбе с лесными пожарами. Также на тушении лесных пожаров задействована авиация МЧС России и Минобороны России.