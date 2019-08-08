30 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Водитель "скорой" в Кургане ехал задом по пешеходной аллее и сбил пенсионерку

В Кургане водитель автомобиля "скорой помощи" вызвал на себя шквал негативных отзывов в социальных сетях после того, как про него написали, что он сбил пожилую женщину на пешеходной аллее.

ДТП произошло днем 7 августа у дома №4 на улице Победы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Мужчина ехал задом и сбил женщину 1949 года рождения, которая шла по пешеходной аллее. Она получила травмы.

Стоит отметить, что жители города недовольны тем, что водители "скорых", пользуясь своей безнаказанностью, ездят везде по тротуарам.

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Водитель "скорой" в Кургане ехал задом по пешеходной аллее и сбил пенсионерку

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Теги: скорая помощь, Победы, Курган, авария



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