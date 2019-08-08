Сенатор назвал "пустословием и заклинаниями" слова Зеленского о "возвращении" Крыма

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" полуострова в состав Незалежной.

Напомним, Зеленский создал комиссию по вопросам правовой политики, которая будет готовить правовые основы по созданию условий для возвращения в конституционное пространство Украины ДНР и ЛНР и их населения, а также российского Крыма. Также сообщалось, что у Зеленского по Крыму "есть отдельный план".

Цеков обратил внимание, что высказывания украинского главы совершенно не соотносятся с реальностью. Сенатор назвал такие заявления "пустословием и заклинаниями", которые никак не связаны с реальной ситуацией в Крыму, на Украине и во всем мире.

Также он подчеркнул, что полуостров больше никогда не станет частью Незалежной, пишет ПолитЭксперт со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал украинцам упростить въезд в Крым.