Десятки людей эвакуированы из сгоревшего жилого дома в Нягани

В Нягани произошёл пожар в жилом доме. Эвакуированы десятки людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22.44 7 августа. В 23.14 огонь локализован на площади в 80 "квадратов", в 23.29 ликвидировано открытое горение, в 0.57 8 августа – последствия возгорания.

Эвакуированы 44 жителя, из них девять детей. Пострадавших нет. Одна из семей переехала в жильё из маневренного фонда, остальные уехали к родным и знакомым. Причина пожара устанавливается.