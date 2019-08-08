30 Августа 2020
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Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

Десятки людей эвакуированы из сгоревшего жилого дома в Нягани

В Нягани произошёл пожар в жилом доме. Эвакуированы десятки людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22.44 7 августа. В 23.14 огонь локализован на площади в 80 "квадратов", в 23.29 ликвидировано открытое горение, в 0.57 8 августа – последствия возгорания.

Эвакуированы 44 жителя, из них девять детей. Пострадавших нет. Одна из семей переехала в жильё из маневренного фонда, остальные уехали к родным и знакомым. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме Нягань(2019)|Фото: vk.com/id151471898

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Десятки людей эвакуированы из сгоревшего жилого дома в Нягани

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Теги: жилой дом, пожар, Нягань, эвакуация



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