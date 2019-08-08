"Первый канал" получит субсидии на фоне убытков и падения доверия к ТВ

"Первый канал" получит дополнительные субсидии из федерального бюджета. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидии, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги "Первый канал" получит на обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира: покупку программа, авторских программ, а также на погашение кредиторской задолженности.

В распоряжении не указана сумма, которую получит "Первый".

Ранее сообщалось, что в 2018 году чистый убыток "Первого канала" составил 6,8 млрд руб. При этом доверие к телеканалам, по оценкам последнего опроса "Левада-центр", за последние десять лет в России упало на 25%.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 г. Правительство не сократило расходы на финансирование государственных СМИ.