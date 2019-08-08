30 Августа 2020
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ДТП, автобус, Приморье (2019) | Фото: Управление МВД по Приморскому краю

Погибшие в ДТП с автобусом под Новороссийском были жителями Челябинска

Опознаны трое погибших в ДТП внедорожника и автобуса под Новороссийском. Авария произошла вечером в среду, 7 августа. Трое жертв происшествия – двое взрослых и ребенок – находились в легковом автомобиле. Все они – жители Челябинска, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации аварии.

В аварии пострадали, по предварительным данным, 44 человека, среди них есть жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов. 12 пострадавших – дети.

Между тем, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, вечером 7 августа 2019 года на автодороге, в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" под управлением 41-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся и покатился с обрыва. Количество пострадавших и погибших в ДТП уточняется", - говорится в сообщении управления.

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Погибшие в ДТП с автобусом под Новороссийском были жителями Челябинска

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Теги: дтп с автобусом, новороссийск, погибшие и пострадавшие, челябинск, туристы



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