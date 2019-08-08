30 Августа 2020
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эксгибиционист, извращенец (2015) | Фото:

На прилетевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста завели уголовное дело

На 22-летнего эксгибициониста, прилетевшего накануне из Крыма в Санкт-Петербург, завели уголовное дело по п."в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, "подозреваемый, находясь на борту самолета, следовавшего по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург, в присутствии граждан обнажил свои гениталии в салоне самолета, нарушив тем самым общественный порядок, выразившейся в неуважении к обществу", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинградского следственного отдела на транспорте СЗСУТ СКР.

Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

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На прилетевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста завели уголовное дело

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Теги: эксгибиционизм, хулиганство, пулково



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