30 Августа 2020
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Политика В России
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

"Коммерсант": на губернаторские выборы идут фейковые кандидаты

На предстоящих в сентябре губернаторских выборах зафиксировано рекордное, по мнению представителей Фонда исследования проблем демократии, количество "фиктивных" выдвиженцев.

Анализ предвыборной ситуации в российских регионах провел Фонд исследования проблем демократии. Более трети кандидатов не имеют цели реальной политической борьбы. Всего в 16 регионах, где пройдут выборы высшего должностного лица, выдвинулось 163 человека, из которых 77 были зарегистрированы. На прошлых выборах аналогичные показатели составили 108 на 72.

По словам экспертов, возможно, они переоценили свою популярность и возможности, но, скорее всего, они решили использовать выборы для самопрезентации. В качестве примера приводится Алтай. Кандидаты от "Единой России", ЛДПР и КПРФ (Олег Хорохордин, Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов) были зарегистрированы без особых проблем. Александр Транов (выдвинут от "Гражданской инициативы") не собрал ни одной подписи. Мерген Теркин (выдвинут партией "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров") также не сдал ни одной подписи. Александр Чехонов, представитель партии "Зеленые", активно собирал подписи, однако их оказалось недостаточно. Кандидат от "Справедливой России" Леонид Ефимов допустил дублирование подписей на муниципальном фильтре (когда депутаты ранее подписывались за другого выдвиженца), сообщает "Коммерсант".

Тем временем, главы таких регионов, как Алтай, Волгоградская, Сахалинская, Вологодская и Астраханская области, могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах.

Об этом говорится в прогнозе, который подготовили специалисты экспертной сети "Давыдов.Индекс".

Как сообщил руководитель проекта Леонид Давыдов, аналогичная методика применялась перед выборами Госдумы-2016 и в основном себя оправдала. Прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, в первую очередь региональных, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов.

Об этом говорят источники, близкие к Администрации президента. Так, якобы, с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Валерием Гартунгом договорились, что он не будет выдвигаться в Челябинской области против врио губернатора Алексея Текслера. Гартунг включен Текслером в тройку кандидатов в Совфеда, но в сенаторы не пойдет. С партией эсеров велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Госдумы Олега Шеина. Руководство партии не согласовало его выдвижение, и Шеин подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное число подписей.

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"Коммерсант": на губернаторские выборы идут фейковые кандидаты

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