В УрФУ разрабатывают экологичное топливо

Группа юных ученых Уральского федерального университета работает над проектом "Создание экологически чистых ТЭС и ТЭЦ, работающих на фотосинтетических процессах".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, команда разработала способ получения биоэтанола — экологического топлива, которое может применяться во многих сферах жизни. Биоэтанол участники проекта добывают из пресноводных водорослей. Известно, что в водоемах, распространенных в Свердловской области, водоросли часто являются причиной ухудшения качества воды. Часто для борьбы с разрастанием в водоемы запускают толстолобиков, но этот шаг нарушает экологический баланс и часто приводит к угнетению других видов рыб. Таким образом, способ переработки, предложенный в университете, более экологичен и не наносит такого ущерба окружающей среде.

Инновация заключается в том, что до сих пор никогда не получал биотопливо из пресноводных водорослей. Кроме того, проект решает экологические проблемы, так как ученые используют сбросное тепло ТЭЦ. Кроме того, реализация проекта не требует больших затрат.