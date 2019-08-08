30 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

Новорожденным из Нытвы будут вручать памятные медали

Первые памятные знаки для новорожденных прибыли в Пермский край.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве социального развития региона, сегодня их смогут получить родившиеся малыши Нытвы. Партия из 2 тыс. 200 экземпляров отправилась в Нытвенский, Краснокамский и Пермский районы. До конца октября планируется полностью закрыть потребность всего Прикамья.

30 июля состоялся аукцион на поставку 24 тыс. 800 памятных знаков, победителем которого стала компания из Санкт-Петербурга, еще 1 тыс. медалей будут поставлены до конца августа, 12 тыс. 800 - в сентябре и 11 тыс. в октябре.

Памятный знак заменой привычной бирочки, которую обычно оставляют на память ребенку. Сами медали "Я родился в Пермском крае" входят в набор для новорожденного, который получают родители в районных отделениях ЗАГС. Медаль изготовлена из латунного сплава. На ней останется свободное место для гравировки имени и даты рождения ребенка.

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Новорожденным из Нытвы будут вручать памятные медали

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Теги: новорожденные, дети, семья



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