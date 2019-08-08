30 Августа 2020
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Экономика В России
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

Объем зарплат в конвертах оказался сопоставим с федеральным бюджетом

В России в 2018 году объем "серых" зарплат достиг 13 трлн руб.

Данная сумма сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн руб. Однако, как отмечает Росстат, это наименьший показатель за последние пять лет. Улучшение ситуации с зарплатами в конвертах эксперты объяснили снижением потребительской активности россиян и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.

Как сообщил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида, в 2014–2015 годах количество жителей страны, которые получали зарплату в конверте или "халтурили", доходило до 40% от работающего населения. В настоящее время эта доля сократилась до 30%, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, по данным Росфинмониторинга, теневой сектор российской экономики в прошлом году увеличился в денежном выражении до 20,7 трлн руб. (плюс 1,8 трлн к уровню 2017 г.), а в процентном – сократился до 20% ВВП. Финразведка не раскрывает методику оценки, известно, что учитывался серый импорт, уход от налоговых и таможенных платежей, "зарплаты в конверте". К теневому сектору принято относить и самозанятых, которых государство пытается мотивировать к обелению новыми налогами.

Несмотря на то, что бизнес в прошлом году "уходил в тень", за последние три года показатель все же сократился на 8%, следует из данных Финмониторинга. Впрочем, если это и произошло, то только в крупном незаконном бизнесе, об этом рассказал в интервью Накануне.RU руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Процесс подстегнула борьба с коррупцией в регионах и масштабная смена губернаторов.

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Объем зарплат в конвертах оказался сопоставим с федеральным бюджетом

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Теги: зарплаты, теневой сектор экономики



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