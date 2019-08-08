Орешкин: замедление роста экономики РФ связано с торговыми войнами

Замедление темпов роста российской экономики в первой половине года связано, в том числе, с ослаблением экономики в мире на фоне торговых войн.

Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. По его словам, торговые войны будут сильно бить по мировой экономике, динамике промышленности и ценам на сырье.

По словам министра, этот фактор "не главный", но влияющий на динамику, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предстоящем глобальном экономическом кризисе.

По его словам, рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации и не будет связана с проблемами в финансовом секторе, что наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Кризис будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, заявил Орешкин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Как считает министр, чтобы избежать нового кризиса, до которого, по его словам, еще далеко, нужно менять модель глобализации. Однако для России новый потенциальный экономический кризис может стать затяжным, считает Орешкин.