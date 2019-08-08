Орешкин: замедление роста экономики РФ связано с торговыми войнами

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, Максим Орешкин, экономика, график, падение, промышленность, производство (2018) | Фото: Накануне.RU

Орешкин: замедление роста экономики РФ связано с торговыми войнами

Замедление темпов роста российской экономики в первой половине года связано, в том числе, с ослаблением экономики в мире на фоне торговых войн.

Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. По его словам, торговые войны будут сильно бить по мировой экономике, динамике промышленности и ценам на сырье.

По словам министра, этот фактор "не главный", но влияющий на динамику, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предстоящем глобальном экономическом кризисе.

По его словам, рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации и не будет связана с проблемами в финансовом секторе, что наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Кризис будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, заявил Орешкин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Как считает министр, чтобы избежать нового кризиса, до которого, по его словам, еще далеко, нужно менять модель глобализации. Однако для России новый потенциальный экономический кризис может стать затяжным, считает Орешкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Орешкин: замедление роста экономики РФ связано с торговыми войнами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экономика, торговые войны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2019 01:15 Мск Эксперты рассказали о рецессии в российской экономике

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети