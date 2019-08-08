В Минздраве пообещали решить проблему с закупкой жизненно-важных лекарств

В России четверть госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов сорвана, количество несостоявшихся госзакупок выросло с 31,8 тыс. до 60,8 тыс.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, ведомство разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками.

Минздравом были даны разъяснения для заказчиков и поставщиков по вопросу использования цен, переход на которые в текущем году осуществляется поэтапно, но заказчики при определении цены зачастую использовали справочные значения.

Речь идет о срывах аукционов на поставки препарата "Ламивудин" в регионах, который предназначен для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека. Минздрав трижды объявлял аукционы с периодичностью в два месяца, но они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок поставщиков, сообщает ТАСС.

Тем временем, в июне в России продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. С начала года медикаменты подорожали на 3,9%, свидетельствуют данные Росстата.

Цены увеличиваются на дешевые лекарства. По данным статведомства, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9-3,4%. Повышение цен на лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вату и бинты составило в среднем 0,7-1,5%.

В годовом выражении цена на медикаменты выросла на 6,5%.

Добавим, что за полгода стоимость медицинских услуг также повысилась на 2,5%.

Как сообщало Накануне.RU, исследования показывают, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 г. Ранее сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки.