30 Августа 2020
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дождь зонтик горожане праздник толпа россияне горожане (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Специалисты назвали причину аномальной погоды в России

Эксперты объяснили аномально холодное лето в России.

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков назвал это "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.

"Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на "пятый океан" — на земную атмосферу", — рассказал специалист.

По его словам, аномальное похолодание и потепление, как правило, повторяются каждые 206 суток. Таким образом, время от времени эти перепады температуры перестают соответствовать сезонным нормам — как, например, в текущем году, когда в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца похолодало, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, в конце июля в некоторых регионах России выпал снег. 28 июля по европейской части страны распространялась "тропосферная ложбина из Арктики". На севере, от Белого моря до Верхней Волги, температура была ниже нормы на 8–10 градусов.

В Центральной России температура ночью опускалась до 8 градусов, что привело к новым рекордам похолодания. В Москве самая низкая ночная температура в июле была зафиксирована в 1916 году — тогда столбик термометра 29 июля показал 5,6 градуса.

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Специалисты назвали причину аномальной погоды в России

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