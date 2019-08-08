Орешкин: падение рубля - ожидаемо

Резкое снижение курса рубля не стало неожиданностью для кабмина.

Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он сослался на прогноз Минэкономразвития, согласно которому, во втором полугодии курс национальной валюты ожидался в диапазоне 65-66 рублей за доллар, "на который мы сейчас де-факто и вышли", — отметил Орешкин.

По его словам, текущий курс можно назвать оптимальным: "То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета", сообщает ТАСС.

Напомним, в прошлые месяцы курс доллара опускался до 62,5 руб., что стало минимумом с августа 2018 года. Ситуация изменилась, когда администрация президента США заявила о новых антироссийских санкциях. Кроме того, давление на рубль оказало резкое снижение цен на нефть. В результате доллар подорожал до 65 руб.