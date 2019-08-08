30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР
Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии (2016) | Фото:

При штурме резиденции Атамбаева погиб один человек, десятки ранены

Один сотрудник спецназа погиб в ходе штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Он получил ранение и был госпитализирован. В больнице ему сделали операцию, но спасти его не удалось.

Тем временем, в больницы доставлены 35 пострадавших, из них 15 — сотрудники силовых структур. Среди травм - огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, президента России Владимира Путина информируют о событиях, которые происходят в настоящий момент в Киргизии. Глава государства получает самые последние сведения об операции с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Операцию по задержанию Атамбаева несколько часов назад начали бойцы спецназа. Сведения о ее итогах поступают противоречивые. По одним - спецназовцы одержали победу, по другим, противостояние все еще продолжается. Также СМИ сообщают о десятках пострадавших.

Штурм резиденции Алмазбека Атамбаева(2019)|Фото: colonelcassad.livejournal.com

Бывшего президента подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня депутаты лишили экс-главу Киргизии неприкосновенности.

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При штурме резиденции Атамбаева погиб один человек, десятки ранены

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Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев



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