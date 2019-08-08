30 Августа 2020
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Наука и техника Дальневосточный ФО В России
первый пуск ракеты космического назначения &quot;Союз-2.1а&quot; с космодрома &quot;Восточный&quot;, 28 апреля 2016 года (2016) | Фото: Роскосмос

Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства "Восточного"

Госкорпорация "Роскосмос" предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома "Восточный" в Амурской области, которая будет единственным исполнителем работ.

Согласно тексту законопроекта, под объектами космодрома понимаются объекты космической инфраструктуры, расположенные или планируемые к размещению на космодроме, а также объекты железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи.

Кроме того, документ предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома.

Наряду с этим госкорпорация "Роскосмос" будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов с целью обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика объектов космодрома, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. "Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", – подчеркнул глава Роскосмоса.

Он также выразил недоумение, поскольку, согласно статистике, на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.

"Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?"- заявил глава корпорации.

В начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.

По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

Он напомнил, что в текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

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Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства "Восточного"

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Теги: Роскосмос, космодром



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