Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства "Восточного"
Госкорпорация "Роскосмос" предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома "Восточный" в Амурской области, которая будет единственным исполнителем работ.
Согласно тексту законопроекта, под объектами космодрома понимаются объекты космической инфраструктуры, расположенные или планируемые к размещению на космодроме, а также объекты железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи.
Кроме того, документ предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома.
Наряду с этим госкорпорация "Роскосмос" будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов с целью обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика объектов космодрома, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. "Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика", – подчеркнул глава Роскосмоса.
Он также выразил недоумение, поскольку, согласно статистике, на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году.
"Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?"- заявил глава корпорации.
В начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.
По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.
Он напомнил, что в текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.