В Новороссийске автобус упал с обрыва, есть жертвы

Под Новороссийском рейсовый автобус упал с обрыва.

В результате происшествия погибли три человека, заявили в экстренных службах города.

Транспортное средство перевозило 42 человека. Известно, что автобус столкнулся с джипом. Среди погибших - два ребенка и один взрослый.

Еще более 30 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Пострадавших не могут вытащить, потому что они заблокированы в искореженном автобусе, сообщает "Интерфакс".

По данным телеграмм-канала "Мэш", автобус принадлежал санаторию "Эллада". Рейс направлялся на экскурсию, когда столкнулся с двумя авто и вылетел с трассы.