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митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в Главное следственное управление СК России

Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, в настоящий момент уголовные дела о массовых беспорядках объединены в одно производство с уголовными делами о применении насилии в отношении представителей правопорядка.

Обвинения по статьям 212 и 318 УК РФ предъявлены девяти фигурантам: Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Егору Жукову, Даниилу Конону, Владиславу Барабанову и Сергею Абаничеву. Суть обвинения отличается в зависимости от роли фигурантов в произошедших событиях.

Также в СКР сообщили, что еще два участника июльских беспорядков находятся в розыске.

Следствие также ведется по незаконной акции, которая прошла в столице 3 августа. Правоохранители изучают кадры с мероприятий. По делу уже допрошены более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Больше половины задержанных - жители других городов. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил следователям установить ущерб, который был причинен гражданам и организациям во время московских несанкционированных протестов.

Напомним, ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Добавим, что власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа.

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Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в Главное следственное управление СК России

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Теги: митинг, москва, мосгордума



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