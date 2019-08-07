Из-за вырубки леса во время съемок "Сердца Пармы" возбуждено уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Каменном городке, где проходили съемки фильма "Сердце Пармы", сообщает "Ъ".

Дело возбуждено по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере".

Как сообщало Накануне.RU, в июле инспектор природного парка "Пермский" обнаружил, что в парке были вырублены молодые деревья — пять пихт, десять елей и одиннадцать берез. Факт вырубки был зафиксирован сотрудниками лесничества и полиции. В минприроды сообщили, что разрешения на вырубку деревьев не давали. В ведомстве организовали проверку причастности съемочной группы к вырубке деревьев. После того, как нарушитель будет установлен, он будет обязан возместить нанесенный ущерб.

По предварительным данным, сумма ущерба превышает 56 тыс. руб.