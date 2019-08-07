В аэропорту Нового Уренгоя задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Жителя Губкинского, который по статье 264.1 УК РФ находился в федеральном розыске, задержали в аэропорту сотрудники Ново-Уренгойского линейного отделения МВД России на транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Мужчина планировал улететь в отпуск в Краснодарский край, после того, как завершил работу вахтовым методом.

Однако благодаря транспортным полицейским, покинуть аэропорт ему не удалось. Ближайшие два дня он проведет в спецпомещении для задержанных лиц, а после будет передан организатору розыска - УФСИН по Ямалу.