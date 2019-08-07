В Челябинске приостановили ремонт театра оперы и балета

В Челябинске будет приостановлен ремонт театра оперы и балета после жалоб жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта, госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области намерен провести проверку хода работ с привлечением авторов проекта, заказчика и экспертов.

Как рассказал и о. председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин, в ведомство начали массово поступать жалобы горожан.

"Хотя все формальности соблюдены, проектная документация прошла экспертизу и согласована, кое-какие вопросы все же возникают. Нам бы не хотелось, чтобы в ходе работ были допущены какие-либо нарушения законодательства, поэтому мы решили временно приостановить ремонт и проконтролировать", - подчеркнул он.