29 Августа 2020
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Общество Челябинская область
челябинск (2004) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске приостановили ремонт театра оперы и балета

В Челябинске будет приостановлен ремонт театра оперы и балета после жалоб жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта, госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области намерен провести проверку хода работ с привлечением авторов проекта, заказчика и экспертов.

Как рассказал и о. председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин, в ведомство начали массово поступать жалобы горожан.

"Хотя все формальности соблюдены, проектная документация прошла экспертизу и согласована, кое-какие вопросы все же возникают. Нам бы не хотелось, чтобы в ходе работ были допущены какие-либо нарушения законодательства, поэтому мы решили временно приостановить ремонт и проконтролировать", - подчеркнул он.

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В Челябинске приостановили ремонт театра оперы и балета

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Теги: театр оперы и балета, ШОС, ремонт фасадов,



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