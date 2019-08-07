Зюганов: Оппозиции "отвалили" миллиард рублей на разжигание протестов в Москве

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что необходимо расследовать факты финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве.

Напомним, глава партии "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета и обсудить создание рабочей группы по расследованию возможного вмешательствах в выборы в РФ извне.

Зюганов поддержал предложение и предложил провести такое заседание 19 августа.

Он сообщил, что есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа.

"Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция - все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей", - цитирует Зюганова ТАСС.

По его словам, необходимо расследовать, "кто крышует эту операцию".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.