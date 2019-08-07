Зюганов: Оппозиции "отвалили" миллиард рублей на разжигание протестов в Москве

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Зюганов: Оппозиции "отвалили" миллиард рублей на разжигание протестов в Москве

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что необходимо расследовать факты финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве.

Напомним, глава партии "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета и обсудить создание рабочей группы по расследованию возможного вмешательствах в выборы в РФ извне.

Зюганов поддержал предложение и предложил провести такое заседание 19 августа.

Он сообщил, что есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа.

"Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция - все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей", - цитирует Зюганова ТАСС.

По его словам, необходимо расследовать, "кто крышует эту операцию".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зюганов: Оппозиции "отвалили" миллиард рублей на разжигание протестов в Москве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: геннадий зюганов, протесты, митинги, москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2019 11:36 Мск СМИ: Глава Deutsche Welle приехал в Москву на неофициальную встречу с депутатами
Ранее 01.11.2019 06:38 Мск Госдума может потратить 3,7 млн рублей на анализ опыта борьбы с иностранным вмешательством
Ранее 10.09.2019 14:03 Мск Госдума нашла подтверждение фактов иностранного вмешательства в выборы в России
Ранее 19.08.2019 14:40 Мск Госдума создала комиссию для расследования вмешательства в выборы других государств
Ранее 12.08.2019 15:10 Мск Совет Думы экстренно соберется 19 августа для обсуждения иностранного вмешательства в дела России
Ранее 09.08.2019 12:07 Мск Советник американского посольства вызван в МИД после митинга 3 августа

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2019 00:11 Мск Депутаты предложили расследовать вмешательство в выборы в России
Ранее 06.08.2019 00:10 Мск Берлин ответил на обвинения Москвы во вмешательстве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети