"Однажды… в Москве": российские либералы раскритиковали Тарантино за прогулку с Мединским

Прогулку Квентина Тарантино по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским не может объяснить для себя российская журналистка с "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

"Квентин! Опомнись! Мы любим тебя не за это!" – написала она в своем аккаунте одной из социальных сетей, в этот момент многие задались вопросом, кто же такая эта Ксения Ларина, которая так яростно осуждает Тарантино и считает, что он просто не знает, что творится "в этой стране".

"Была такая знаменитая книга "Похождение бравого солдата Швейка", и там было рассуждение, что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы, - сказал публицист, контркультурный писатель Дмитрий Лекух в беседе с Накануне.RU. – Тут то же самое – что представляет собой Ксения Ларина, мнение которой интересно весьма ограниченному кругу лиц вокруг театральной тусовки, причем только одного из направлений, по сравнению с Квентином Тарантино? Я не могу сказать, что это мой любимый режиссер, но то, что это несомненная мировая величина и человек, совершивший революцию в кинематографе, спорить не приходится. И не Лариной указывать, куда ему ходить и с кем общаться".

Квентин Тарантино посетил Москву и прогулялся по Кремлю вместе с министром культуры Владимиром Мединским, видео совместной прогулки министр выложил в сториз. В России Тарантино презентует свой фильм " Однажды… в Голливуде". Он побывал на Красной площади, пришел в восторг от Царь-пушки и потер на счастье Царь-колокол. Из-за внешнего вида одиозного режиссера в сети начались шутки, что он в своих штанах и кофте выглядит, как "твой дядя Юра из Салехарда, которого привезли в гости в Москву и повели Кремль смотреть". На снимках Тарантино демонстрирует отрешенный взгляд и имеет меланхоличный вид, как будто проникается историей и судьбами России, решили пользователи сети. Многие расстроились, что разминулись с Квентином на площади. Но среди российской либеральной элиты нашлись и те, кто осудил Тарантино за то, что он гулял с Мединским.

"Это только показывает, что собой представляет наша либеральная театральная элита - они самозванцы, - отреагировал на претензии к американскому режиссеру со стороны Лариной Лекух. - Они сами себя назначили таковыми. Они сейчас удивляются, что их местечковое мнение о российском государстве, которое неинтересно даже в своей собственной стране, не разделяет Тарантино".

Дмитрий "Гоблин" Пучков в издании "Взгляд" прокомментировал возмущения части либеральной общественности так: "Квентин Тарантино известен как почитатель русской культуры, неоднократно он признавался в любви к отечественной литературе. Квентину Тарантино Россия интересна как страна, он не идиот-либерал, который ненавидит Россию, потому что здесь Сталин, ГУЛАГ и все прочее, что в башке у Ксении Лариной".