Неизвестные "заминировали" самолеты в Краснодаре и аэропорт в Архангельске

Анонимные сообщения о минировании поступили в аэропорты Краснодара и Архангельска.

В Краснодаре было получено сообщение о взрывных устройствах, якобы заложенных в двух самолетах. "Сообщение о якобы заминировании двух самолетов поступило в среду днём. На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы", - цитирует "Интерфакс-Юг" источник в аэропорту.

В Архангельске аэропорт эвакуировали после звонка. "Сегодня на телефон справочной службы Международного аэропорта Архангельска поступило анонимное сообщение о минировании объекта. Правоохранительными органами совместно с администрацией аэропорта были проведены все необходимые мероприятия по проверке информации о минировании, и поступившее сообщение не подтвердилось", - цитирует РБК представителя регионального управления ФСБ.