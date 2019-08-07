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фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

Пермские бизнесмены после отмены ЕНВД смогут выбрать оптимальный налоговый режим

Сегодня в Перми состоялся круглый стол по отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Участниками круглого стола стали глава Перми Дмитрий Самойлов, краевой бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, замруководителя управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю Олег Ширяев, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев, и. о. президента торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, вице-президент торгового-промышленной палаты Елена Гилязова, первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин, депутаты гордумы, предприниматели.

После отмены ЕНВД предприниматели смогут выбрать другую систему налогообложения: альтернативную - в виде патента, упрощенную, или же перейти на общую систему. Олег Ширяев отметил, что с точки зрения налоговой нагрузки для бизнеса ничего не изменится, "упростится сам порядок" как для предпринимателей, так и для налоговых служб.

Самым распространенным налоговым режимом в Перми является упрощенная система налогообложения. Его применяют более 60%, или почти 39 тысяч представителей малого бизнеса. Налоговый режим выбрать смогут сами предприниматели, в зависимости от преимуществ каждого. Если приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета – то это патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы.

"Со следующего года – это безусловное явление, с которым столкнется каждый регион. Решение на федеральном уровне принято. Именно поэтому из регионального бюджета предлагается муниципалитетам компенсация в двукратном размере. Не следует ждать, нужно заранее подготовиться к новой системе", - выразил мнение Алексей Григорьев. Он отметил, что с отменой ЕНВД налоговая нагрузка не вырастет, а "станет соразмерной рентабельности и масштабам бизнеса".

Также во время круглого стола бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков выразил готовность принимать предложения предпринимателей по доработке регионального законодательства в части спецрежимов налогообложений. По итогам заседания Дмитрий Самойлов поручил своему первому заместителю Виктору Агееву в ближайшее время организовать встречи с представителями разных отраслей бизнеса и провести дополнительные консультации с налоговыми органами для выработки системы мер, которые помогут каждому участнику процесса сделать наиболее оптимальный для себя выбор.

Напомним, отменить ЕНВД в Перми могут уже с 1 января 2020 года. Соответствующий проект администрация города намерена внести на рассмотрение в городскую думу.

Решение об отмене ЕНВД с 2021 г. принято на федеральном уровне. В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой". Это позволит городу за два года дополнительно получить из краевого бюджета около 900 млн рублей.

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Пермские бизнесмены после отмены ЕНВД смогут выбрать оптимальный налоговый режим

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Теги: ЕНВД, администрация Перми, законопроект, круглый стол



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