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Политика Свердловская область Уральский ФО
Андрей Самарин, председатель думы Асбеста (2018) | Фото: Накануне.RU

"Это решение - политическая расправа с неугодными": на Среднем Урале главу думы лишили поста через суд

Сегодня в Асбестовском городском суде состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о прекращении полномочий председателя городской думы Андрея Самарина. В итоге требования прокуратуры были удовлетворены частично.

Как сообщили Накануне.RU в суде, в удовлетворении требования о признании незаконным бездействия думы было отказано. Что касается требования о прекращении полномочий депутата Самарина из-за претензий к декларации об имуществе, то оно было удовлетворено.

"Решение в законную силу не вступило и еще может быть обжаловано", - уточнили в суде.

Андрей Самарин прокомментировал итоги сегодняшнего заседания.

"Это решение - политическая расправа с неугодными представителями народа в представительном органе города Асбест. Только так я могу это трактовать, потому что с учетом нововведений в законодательстве у судьи была "вилка": от "сделать предупреждение" (с учетом, что нарушение доказано), до "лишить должности" и "лишить мандата". Лишение мандата - это самое крайнее и самое серьезное наказание в данном случае", - рассказал он Накануне.RU.

По словам политика, он не согласен с таким решением, и "смириться с этим - значит предать интересы избирателей".

"Идет такая тенденция, что пытаются лишить мандатов именно представителей КПРФ. Аналогичные нарушения еще у четырех депутатов, и по ним прокуратура решила вынести повторно на рассмотрение думы, а по мне - пошли прямиком в суд о лишении мандата. Мы понимаем, что им нужен председатель, чтобы затем уже спокойно, в рамках думы, лишить мандата других. Я думаю, что следующей будет Наталья Крылова", - отметил Андрей Самарин.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что сегодняшнее решение суда в обязательном порядке будет обжаловано.

Напомним, на минувшей неделе главу думы Асбеста не смогли лишить поста из-за заболевшего адвоката.

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"Это решение - политическая расправа с неугодными": на Среднем Урале главу думы лишили поста через суд

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Теги: Самарин, дума, Асбест, суд



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