Зеленский создал комиссию по возвращению Донбасса и Крыма в состав Украины

Украинский президент Владимир Зеленский создал комиссию по вопросам правовой политики, которая будет готовить правовые основы по созданию условий для возвращения в конституционное пространство Украины ДНР и ЛНР и их населения, а также российского Крыма. Об этом сообщается на сайте президента.

Основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины". В ее составе образованы шесть 6 рабочих групп, в том числе по "реинтеграции временно оккупированных территорий", вопросам подготовки изменений в конституцию Украины; реформирования уголовной юстиции. В состав комиссии вошли 84 человека.

Рабочую группу по возвращению Донбасса возглавил постпред президента Украины "в Крыму" Антон Кориневич.

Интерес вызывает факт рабочей группы по изменению конституции. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся сегодня утром по инициативе Зеленского, он заявил, что такой необходимости нет. Это противоречит Минским соглашениям, где записано, что особый статус отдельных районов Донбасса должен быть закреплен в основном законе, причем при согласовании с представителями этих районов, т.е. ДНР и ЛНР.