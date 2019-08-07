Минстрой прокомментировал идею включать отопление летом

Решение о включении отопления принимают местные власти, а не федеральный министр, заявили в Минстрое.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Парламентарий отмечает, что в июле и начале августа на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах, передает РИА Новости.

В министерстве, комментируя предложение, отметили - требование о том, что для включения батарей среднесуточная температура должна быть нескольких дней не выше восьми градусов, давно отменили, пишет "Российская газета".

Ранее Минстрой опроверг сообщения об увеличении тарифов на отопление.

Как сообщалось, с 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Отмечалось, что новый норматив должны были внедрить с 2016 года. Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.