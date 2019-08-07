В Прикамье экс-глава сельсовета и бизнесмен наказаны за кражу сотен тысяч из бюджета

51-летняя экс-глава одного из поселений Добрянского района и 46-летняя директор предприятий из Перми наказаны за махинации с бюджетными деньгами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

В декабре 2017 г. чиновница и бизнесвумен на основании фальшивых документов о "выполнении муниципального контракта" похитили из бюджета поселения 400 тыс. руб..

Согласно приговору суда, бывшая глава оштрафована на 130, а бизнесвумен – на 100 тыс. руб..