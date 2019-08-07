"Зачем видимость создавать?" В Кургане кандидат в депутаты от "ЕР" нарвался на жесткую критику

Жители Заозерного раскритиковали деятельность кандидата в депутаты Курганской городской думы по спискам партии "Единая Россия" Алексея Лушникова, который 8 сентября попытается стать народным избранником от Заозерного поселка.

Видеозапись беседы граждан с Лушниковым выложил на своей стене в соцсети "Вконтакте" курганский блогер Илья Винштейн.

Суть претензий людей заключается в том, что, по их мнению, Лушников зря сделал отсыпку дороги в 3 микрорайоне.

"25 июля на своей странице Лушников похвастался, что по его обращению администрация Кургана отсыпала дорогу и междворовые проезды во дворах Заозерного. Через 10 дней от этого ремонта ничего не осталось. Весь отсев разнесло по округе, обнажив старые ямы. Дожди и ветра сделали свое дело", - написал Илья Винштейн.



6 августа Лушников написал на своей странице "Вконтакте", что по обращению от жителей администрацией Кургана был произведен новый отсып целой улицы от супермаркета "Метрополис" до дома №12 в 3 микрорайоне.

"Лушников организовывает две встречи в близлежащих домах, но почему-то не находит поддержки со стороны местных жителей. Одна из женщин возмущалась: "Зачем было эту дорогу засыпать отсевом? Зачем создавать видимость какой-то работы? Буквально через неделю будут дожди и все люди увидят, что этот отсев будет в яме. Дорога останется такой же", - пишет Винштейн.

Еще одна жительница Заозерного на встрече была более резкой в высказываниях.

"Вы знаете, почему сейчас все это делается? Потому что выборы на носу. Если выборы, если все хотят во власть пробраться, так делайте раз и навсегда - по-человечески, а не пускайте пыль в глаза. Сегодня ветер такой был, что все в лицо. Люди идут и лицо закрывают. Делайте качественно", - высказалась женщина.

Илья Винштейн написал, что Лушников даже не знает, кто делал этот ремонт. У себя на странице он написал, что это администрация Кургана, а на встрече заявил, что это была управляющая компания.

Блогер также написал, что помощница Лушникова во время встречи собирала наказы жителей Заозерного. Однако на бланке, который напечатан с логотипом партии "Единая Россия", написано, что Лушников является кандидатом в депутаты областной думы, в то время как 8 сентября выборы пройдут в Курганскую городскую думу. Тем самым, кандидат перепутал два парламента - областной и городской.

"И этот косячный бланк они весь вечер подсовывали людям. Действительно, какая разница? Городская или областная, куда-то там в депутаты идет и ладно", - отметил Винштейн.