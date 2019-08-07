Ведущий BBC предложил толстым людям умирать пораньше – ради экономии бюджета

В Великобритании разгорается скандал. Ведущий государственной корпорации BBC Майкл Бюерк заявил, что власти не должны лечить людей с лишним весом и помогать им, мол, пусть умрут, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков (в Великобритании, как и в России, бесплатная медицинская помощь).

Бюерк заявил, что ожирение не должно считаться заболеванием, сейчас же многие обращаются за лечением. "Вы толстые, потому что вы слишком много едите", — заключил Бюерк.

Он отметил, что страдающие ожирением люди пойдут на "самоотверженную жертву", если умрут раньше, так как, по его мнению, таким образом страна избежит перенаселенности.

Бюерк добавил, что у каждого человека "есть свобода делать неправильный выбор" и что необязательно долголетие является главной целью в жизни. По словам ведущего, полные люди "слабы, а не больны", передает Лента.Ру.