Видновская прокуратура дала задний ход – передумала восстанавливать учителей, уволенных из школы "Горки"

Видновская прокуратура отозвала свое апелляционное представление с требованием восстановить в должности учителей закрытой "на ремонт" школы "Горки".

"Прошу принять отказ от апелляционного представления Видновского городского прокурора Владимира Штырова на решение Видновского городского суда от 26 апреля 2019 г. по исковому заявлению … к ФГБОУ СОШ "Горки" о признании незаконным и отмене решения о сокращении численности штата работников, признании незаконным приказов об увольнении, восстановлении на работе", - говорится заявлении Видновской городской прокуратуры от 6 августа 2019 г., попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Напомним, в конце мая Московский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу уволенного учителя школы "Горки" на решение Видновского городского суда, постановив тем самым восстановить его на работе с компенсацией за вынужденный прогул и нанесенный моральный вред.

После этого заместитель городского прокурора Холоденко подал апелляционное представление и по другим педагогам, сокращенным из школы "Горки".

"Считаю данное решение (об отказе в восстановлении на работе, - прим. ред) незаконным, необоснованным и подлежащем отмене", - говорилось в апелляционном представлении зампрокурора.

Напомним, 11 февраля учителей основанной Владимиром Лениным школы "Горки" в Московской области уволили. Все 10 педагогов получили приказы о сокращении, работодатель предложил им должности рабочих, охранников и дворников. После этого учителя обратились с иском в Видновский городской суд.

В октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором.