29 Августа 2020
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Утепление домов к зиме Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Дома вартовчан готовят к зиме: утепляют фасады и трубопроводы, меняют двери

В Нижневартовске жилищные службы продолжают готовить город к зиме. Без внимания специалисты не оставляют деревянные дома, расположенные в отдаленных посёлках города. В ветхих строениях утепляют трубопроводы в подъездах, меняют разбитые стёкла, входные двери в подъездах жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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На обслуживании у муниципального "ПРЭТ №3" – 189 деревянных домов, в том числе 110 многоквартирных. Сотрудники предприятия уже завершили запланированные работы. Всего в план по подготовке жилого фонда к зиме по всему городу включено 1 тыс. 17 многоквартирных домов. Большинство – капитальные многоквартирники. На их подготовку к зиме потратят 11,4 млн руб..

По плану, все работы надо завершить в сентябре. Летом коммунальным службам удаётся отработать те обращения граждан, которые поступают зимой. Так, например, на территории, обслуживаемой ЖЭУ № 27, сейчас обновляют межпанельные стыки и утепляют фасады.

Утепление домов к зиме Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Зимой поступают заявки от горожан с жалобами на холод в квартире. При температуре в минус 20 наши сотрудники с помощью специального прибора проводят обследование и фиксируют недостатки, выносят решение о необходимости принятия каких-либо мер" – сказала начальник управления Инна Макарова.

В этом году только на территории ЖЭУ №27 обновят около 300 "квадратов" фасадов. Промышленные альпинисты, имеющие соответствующие допуски и прошедшие инструктаж по технике безопасности, уже приступили к работам. Чтобы в домах вартовчан стало теплее, используется технология "мокрый фасад", которая зарекомендовала себя как наиболее эффективная.

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Дома вартовчан готовят к зиме: утепляют фасады и трубопроводы, меняют двери

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Теги: жилой дом, утепление, подготовка к зиме



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