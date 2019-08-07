29 Августа 2020
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хоккеист Никита Трямкин, ХК &quot;Автомобилист&quot; (2018) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" забросил пять шайб "Нефтехимику" на Кубке президента Казахстана

Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил нижнекамский "Нефтехимик" в первом матче предсезонного турнира "Кубок президента республики Казахстан". Встреча завершилась со счетом 5:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе "Автомобилиста" дубль оформил Брукс Мацек, также по разу отличились Никита Трямкин, Питер Холланд и Илья Захаров. У нижнекамцев единственная шайба на счету новичка клуба Мэтта Уайта.

В следующем матче турнира команда Андрея Мартемьянова встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". Игра пройдет в эту пятницу, 9 августа.

Напомним, "Автомобилист" начнет новый сезон в КХЛ матчем против "Северстали" в начале сентября.

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"Автомобилист" забросил пять шайб "Нефтехимику" на Кубке президента Казахстана

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Теги: Автомобилист, Нефтехимик, победа



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