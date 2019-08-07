В Челябинской области 15-летний мальчик выложил на железную дорогу посторонние предметы
В Челябинской области 15-летний подросток выложил на железнодорожные пути посторонние предметы.
Инцидент произошел 3 августа на перегоне "Карталы-1 - Пост Б", сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Машинист электрички совершил экстренную остановку для предотвращения наезда на посторонние предметы.
Из-за резкой остановки никто из пассажиров электрички не пострадал.
Сейчас СК проводит проверку инцидента.