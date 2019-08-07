Квентин Тарантино оказался поклонником фильма "Человек-амфибия"

Квентин Тарантино сегодня в Москве представил свой новый фильм "Однажды… в Голливуде". В ходе пресс-конференции американский режиссер признался, что в детстве обожал фильм "Человек-амфибия" и много раз смотрел его. При этом Тарантино был не в курсе, кто снял картину и по какому произведению, передает РИА Новости.

"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия", обожал его. Я не знал, что он русский", - сказал Тарантино.

Фильм "Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Он снят по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева.