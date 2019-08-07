Депутаты земсобрания вновь планируют отправить в отставку главу Большесосновского района

Депутаты земсобрания Большесосновского района вновь собираются принять решение об отставке главы района Вячеслава Буркова, сообщает "Ъ" со ссылкой на спикера земсобрания Дмитрия Логинова.

По его словам, в этот раз депутаты не будут принимать решение на основании ст. 278 Трудового кодекса РФ. Однако какие могут быть основания для отставки, Логинов не сообщил.

Принять решение об отставке депутаты также могут на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя района перед земсобранием, данной два раза подряд. На текущий момент у Буркова нет ни одного "неуда". Как сообщает издание со ссылкой на депутата Татьяну Селеткову, земсобрание признает работу руководителя района в 2018 году неудовлетворительной. Парламентарий заявила, что для этого у депутатов есть основания.

Сам Вячеслав Бурков с заявлением о наличии у земсобрания оснований для признания работы неудовлетворительной не согласен. Он утверждает, что готов оспорить новую отставку в судебном порядке.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Земского собрания района отправили Буркова в отставку 7 июня на внеочередном 64-м заседании депутатов. Всего в повестке заседания было два вопроса. Следующим постановлением депутаты назначили депутата Владимира Трескова и.о. главы муниципалитета. Вскоре Бурков оспорил это решение в суде и выиграл процесс.