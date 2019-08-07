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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
город Счастье, щасте, украина, обстрел (2014) | Фото:km.ru

Представители ЛНР впервые прибыли на захваченную территорию

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и уполномоченный по правам человека в республике Ольга Кобцева, представляющие ЛНР на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения для встречи с представителями ООН и оказались на захваченной Киевом территории. Они перешли мост в Станице Луганской, когда на украинской сторон была новоназначенный руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, что практически исключало их похищение украинскими силовыми службами.
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С Дейнего и Кобцевой под телекамеры вступил в спор глава украинской районной администрации Юрий Золкин. Он дал понять, что им "на украинской земле делать нечего" и вообще непонятно, кто они такие. На что те заявили, что уполномочены на ведение переговоров в Минске, а он требует у них отчета непонятно на каком основании. Тогда Золкин призвал их ехать в Минск и заявил, что территория его района распространяется на ЛНР. В ответ Дейнего пригласил его пройти с ним и убедиться в этом.

Украинский чиновник не унимался и постоянно упирал на то, что они пришли непонятно зачем, без документов и не имеют на то права. Дейнего отстаивал позицию, что чиновник не имеет права требовать у него документы или объяснения цели визита, а ему никто не может запретить сюда приходить.

"Согласно Минским договоренностям, Станица и Счастье наши", - подчеркнул Дейнего.

Каждая из сторон старалась выглядеть спокойно и уверенной, но было заметно, что обе нервничают. В разговоре они то и дело переходили с русского на мову и наоборот. Украинские СМИ изобразили инцидент как большую провокацию ЛНР.

Этот случай интересен тем, что впервые за всю историю конфликта представители власти народных республик Донбасса посетили захваченную Киевом территорию.

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Представители ЛНР впервые прибыли на захваченную территорию

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Теги: Украина, ЛНР, Станица Луганская



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