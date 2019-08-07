Появилось видео первого полета беспилотника "Охотник"

Минобороны России опубликовало видеоролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник".

Полет состоялся 3 августа, он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

"Охотник" построен на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК).

В мае сообщалось о скором завершении работы по созданию тяжелого ударного беспилотника. С-70 будет обладать технологией "Стелс" и весить около 20 тонн. Он сможет применять различное высокоточное оружие. "Охотник" будет развивать скорость до 1000 км/ч. Беспилотник сможет длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты.