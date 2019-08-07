Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково

Неприятный инцидент произошел в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Точнее, во время полета рейса Симферополь – Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.