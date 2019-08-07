Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково
Неприятный инцидент произошел в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Точнее, во время полета рейса Симферополь – Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
После посадки в Пулково нарушителя общественного порядка задержали представители транспортной полиции.
В настоящее время представителями правоохранительных органов по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.