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эксгибиционист, извращенец (2015) | Фото:

Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково

Неприятный инцидент произошел в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Точнее, во время полета рейса Симферополь – Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.

После посадки в Пулково нарушителя общественного порядка задержали представители транспортной полиции.

В настоящее время представителями правоохранительных органов по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково

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Теги: эксгибиционизм, хулиганство, пулково



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Развитие сюжета:

Ранее 08.08.2019 07:08 Мск На прилетевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста завели уголовное дело

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