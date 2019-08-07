По итогам протестов в сквере Екатеринбурга возбуждено уже четвертое уголовное дело

После протестов в сквере Екатеринбурга возбуждено уже четвертое уголовное дело. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

По данным канала, дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия"), а работу по нему ведет отдел по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами Главного следственного управления свердловской полиции. О наличии фигурантов в настоящий момент неизвестно.

Ранее по итогам "скверных" протестов сообщалось о деле о призывах к массовым беспорядкам, деле об оскорблении сотрудника местной полиции и деле об умышленном повреждении забора.

Напомним, в июле у защитников сквера в Екатеринбурге прошли обыски.