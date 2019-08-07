В населенных пунктах Прикамья введен карантин по бешенству

В муниципальных образованиях Пермского края ввели карантин по бешенству. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, с 6 августа введен карантин в Соликамске, вблизи остановки "Южная", по адресу ул. Мичурина, д.1. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах квартала, ограниченного улицами Мичурина, Гастелло, Кутузова, Металлургов.

С 29 июля введен карантин по бешенству в деревне Теребиловка, которая находится в Частинском районе Бабкинского сельского поселения. По предварительным данным, вирус бешенства в населенном пункте был выявлен у кошки.