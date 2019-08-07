20 тысяч жителей Прикамья остались без света из-за урагана

В Прикамье подвели итоги разгула стихии – без света остались десятки тысяч жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Пермэнерго".

Напомним, в результате урагана, накрывшего Пермь и край 6 августа, пострадали три человека.

Энергетики сообщили, что больше других от разгула стихии пострадали Пермь, Березники, Соликамск, Пермский, Добрянский, Ильинский, Нытвенский, Краснокамский, Частинский, Кунгурский, Чайковский и Чусовской районы. Без электроснабжения оставалось более 20 тыс. человек. Основными причинами повреждений стали обрывы проводов, падение на линии электропередачи веток и деревьев из-за границ охранных зон. Последствия разгула стихии начали устранять сразу же, и к исходу дня специалистам удалось справиться с основной частью работ.