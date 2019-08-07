Причиной взрыва автомобиля в Магнитогорске было маломощное взрывное устройство

В Магнитогорске в автомобиле было заложено маломощное взрывное устройство направленного действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя, совершенного общеопасным способом. В качестве основной рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.

Администрация города обратилась к жителям с просьбой не поддаваться на провокации.